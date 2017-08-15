تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بصنعاء [15/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

دشن مستشار وزارة الصحة الدكتور غازي إسماعيل ووكيلا محافظة صنعاء يحيي جمعان الجدري وعبدالملك الغربي اليوم حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بمديريات المحافظة.



وفي التدشين بمديريات همدان وسنحان وبني حشيش .. ثمن الدكتور غازي جهود مكتب الصحة في مكافحة الكوليرا قبل انطلاق الحملة .. مشيدا بمستوى التنظيم لتنفيذ الحملة.



فيما أشاد وكلاء المحافظة بدعم اليونيسيف والصحة العالمية في تنفيذ الحملة .. وحثا السلطات المحلية والمشائخ والأعيان على التعاون مع الفرق الميدانية لإنجاح الحملة .



من جانبه أكد مدير مكتب الصحة العامة الدكتور خالد المنتصر أن الحملة ينفذها ألفين و217 عاملا و320 خطيبا ومرشدا وألف وتسع فرق ثابتة ومتحركة.



وأشار إلى أن الحملة تستهدف مليون و199 ألف شخص في 170 ألفا و512 منزلا ومحلا تجاريا موزعة على ألفين و169 قرية وحي .. داعيا السلطة المحلية وقيادات المجتمع وكافة شرائح المجتمع إلى التعاون مع الفرق لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.



من جهته أكد مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف بصنعاء الدكتور فهيم الحاج الحرص على مكافحة الكوليرا والحد من إنتشاره .. مشيدا بتعاون مكتب الصحة بالمحافظة في تسهيل مهام المنظمة الإنساني في كافة المديريات.



حضر التدشين مدير عام صحة الطفل بوزارة الصحة الدكتور نجيب القباطي ونائبا مدير مكتب الصحة الدكتور مخمد الهرش والدكتور طلال الجبري ومديرا التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة الدكتور ناصر الزكري والمرأة الدكتورة حياة جعدان ومدراء مكاتب الصحة بالمديريات ومسئول التثقيف بمنظمة اليونيسيف بالمحافظة الدكتور عبدالخالق زينة.

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