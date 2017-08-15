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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الإحتلال الإسرائيلي
[15/أغسطس/2017] القدس المحتلة - سبأ:
اقتحم نحو 119 مستوطناً يهودياً، المسجد الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية من اليوم الثلاثاء، بحراسة مشددة من قوات الإحتلال الإسرائيلي الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان القول: إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة وعبر مجموعات صغيرة، ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك.
في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من منازل الأسرى والشهداء في أحياء مختلفة بمدينة القدس.
سبأ