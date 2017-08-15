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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 05:35:40م
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  اقتصاد
نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6 بالمائة خلال الربع الثاني من 2017م
[15/أغسطس/2017] برلين – سبأ:
أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الاتحادي الالماني اليوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017م.

وتظهر البيانات المعدلة على أساس موسمي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد بأوروبا بنسبة 0.6 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام .

وجاء ذلك بعدما عدل مكتب الاحصاءات معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري بالرفع من 0.6 بالمائة إلى 0.7 بالمائة.

وتظهر البيانات غير المعدلة أن الاقتصاد نما بنسبة 0.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني وذلك مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 1.9 بالمائة.

وبلغ معدل النمو السنوي المعدل في ضوء تأثير العوامل المتعلقة بالتقويم 2.1 بالمائة في الفترة بين أبريل ويونيو .
سبأ
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