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تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بذمار
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تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بذمار
[15/أغسطس/2017] ذمار - سبأ:
دشن وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق اليوم حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل في عموم مديريات المحافظة وتستمر ستة أيام.

وفي التدشين بحضور مديرة برنامج التحصين بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة غادة الهبوب، أكد الوكيلان الجبين وعبدالرزاق أهمية حملة التوعية لمكافحة الكوليرا وخاصة في ظل تفشي الوباء الذي حصد أرواح الآلاف وأصاب قرابة نصف مليون نسمة.

وأشارا إلى ضرورة تضافر الجهود لإنجاح الحملة وتعزيز الوعي الصحي والبيئي للمواطنين حول مخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه وبما يسهم في مكافحته.

وحث الوكيلان الجبين وعبدالرزاق قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية والخطباء والمرشدين والتربويين في كافة مديريات المحافظة إلى الإسهام بفاعلية في تعزيز جهود الوعي المجتمعي حول طرق إنتشار وباء الكوليرا وأساليب مكافحته، وكذا التعاون مع الفرق الميدانية للحملة وتسهيل عملها في جميع المديريات.

فيما أوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الجماح، أن الحملة تستهدف قرابة مليوني نسمة في 328 عزلة وأكثر من 13 ألف و640  قرية في مديريات المحافظة .. لافتا إلى أن الحملة ينفذها نحو ألفين و689 صحيا وصحية موزعين على   179 فريقا ثابتا وألف و255 فريقا متحركا و 325 مشرفا .

بدوره أشار مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي الدكتور سلطان الحيجنة إلى أن الحملة تتضمن توزيع مطويات تثقيفية وملصقات توعوية ومستلزمات النظافة الشخصية بهدف تغيير السلوك الشخصي والمجتمعي بالنظافة وبما يقلل من نسبة الإصابة بالوباء ويحد من تفشيه.

وبين أنه تم توزيع 217 ألف و500 محلول إرواء وأكثر من 748 قطعة صابون وألفين و558 حقيبة صحية على جميع الفرق الميدانية الثابتة والمتنقلة من العاملين في هذه الحملة في عموم مديريات المحافظة.

حضر التدشين مستشار وزير الصحة الدكتور شوقي الماوري والمشرف الوزاري الدكتور ناصر العجيلي ومدير عام مديرية عنس أحمد علي المصقري ومدير الرعاية الصحية بمكتب الصحة بذمار الدكتور مجاهد الخطري، وعدد من القيادات الصحية بالمحافظة.
سبأ
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