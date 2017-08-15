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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 05:35:40م
الإحتفال بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي والرسمي الكبير الذي أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى إدارة البلاد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة....
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
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تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بذمار
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  محلي
ورشة حول حقوق الأطفال المحتجزين والعدالة التصالحية بعمران
[15/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
عقدت اليوم ورشة عمل تدريبية حول حقوق الأطفال المحتجزين والعدالة التصالحية في حل قضاياهم لأعضاء لجان العدالة التصالحية، من الشخصيات الإجتماعية والقائمين على مراكز إحتجاز الأطفال وممثلي منظمات المجتمع المدني بمحافظة عمران.

هدفت الورشة التي نظمتها مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الشئون الإجتماعية والعمل، بتمويل منظمة رعاية الأطفال العالمية ضمن مشروع حماية الطفل تعزيز العمل بالنهج التصالحي في قضايا الأطفال وآليات التحويل إلى العقوبات البديلة عبر تطوير برامج التحويل والتدابير غير الإحتجازيه من خلال نظام إدارة الحالة.

 حضر التدشين مدير إصلاحية عمران المركزية العقيد حزام البناء ومدير إدارة الدفاع الإجتماعي بمكتب الشئون الإجتماعية والعمل بعمران فارس القصيلي.
سبأ
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