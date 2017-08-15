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ورشة حول حقوق الأطفال المحتجزين والعدالة التصالحية بعمران
[15/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
عقدت اليوم ورشة عمل تدريبية حول حقوق الأطفال المحتجزين والعدالة التصالحية في حل قضاياهم لأعضاء لجان العدالة التصالحية، من الشخصيات الإجتماعية والقائمين على مراكز إحتجاز الأطفال وممثلي منظمات المجتمع المدني بمحافظة عمران.
هدفت الورشة التي نظمتها مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الشئون الإجتماعية والعمل، بتمويل منظمة رعاية الأطفال العالمية ضمن مشروع حماية الطفل تعزيز العمل بالنهج التصالحي في قضايا الأطفال وآليات التحويل إلى العقوبات البديلة عبر تطوير برامج التحويل والتدابير غير الإحتجازيه من خلال نظام إدارة الحالة.
حضر التدشين مدير إصلاحية عمران المركزية العقيد حزام البناء ومدير إدارة الدفاع الإجتماعي بمكتب الشئون الإجتماعية والعمل بعمران فارس القصيلي.
سبأ