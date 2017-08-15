تباطؤ نمو إنتاج المصانع بالصين واستمرار التحسينات الصناعية [15/أغسطس/2017] بكين - سبأ:

انخفض نمو إنتاج المصانع في الصين خلال شهر يوليو الماضي، في حين استمرت التحسينات الصناعية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لرفع سلسلة القيمة الصناعية.



ونقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) عن بيانات مصلحة الإحصاء قولها أن ناتج القيمة المضافة الصناعية، مؤشر اقتصادي هام، قد نما بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة مع زيادة بنسبة 7.6 في المائة في يونيو، مرتفعا من 6 في المائة تم تسجيلها في نفس الشهر من العام الماضي.



وعزا ماو شنغ يونغ، المتحدث باسم مصلحة الاحصاء الصينية، هذا النمو الابطأ ، والذي اعتبره معدلا معقولا وسليما بشكل نسبي لموجات الحرارة والفيضانات الشديدة التي انتشرت بشكل شائع في المقاطعات الجنوبية خلال هذا الشهر، علاوة على الجهود الجديدة للحكومات المحلية الرامية إلى خفض الطاقة الصناعية المفرطة.



وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 0.41 بالمائة في يوليو على أساس شهري.



وبحسب البيانات الصينية ارتفع الناتج الصناعي خلال الأشهر السبعة الأولى، بنسبة 6.8 في المائة، أي اقل من النمو الذي سجله في النصف الأول من هذا العام بنسبة 6.9 في المائة.



ويستخدم الناتج الصناعي الذي يطلق عليه رسميا القيمة المضافة الصناعية لقياس نشاط الشركات الكبيرة المحددة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان على الأقل )حوالي 3 ملايين دولار أمريكي).



وكشفت البيانات ان إنتاج صناعات التكنولوجيا الفائقة ارتفع بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10.7 في المائة، ليتجاوزا إجمالي نمو الناتج.



وازداد إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 6.7 في المائة. كما ارتفع إنتاج موردي الطاقة والتدفئة والغاز والوقود والمياه بنسبة 9.8 في المائة. غير أن قطاع التعدين قد شهد انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة.

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