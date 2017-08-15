هبوط اسعار الذهب إلى أقل من 1273 دولاراً للاوقية [15/أغسطس/2017] لندن – سبأ :

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء الى اقل من 1273 دولاراً للاوقية بعدما ألمح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى ارجاء قرارا إطلاق صواريخ صوب جزيرة جوام الأمريكية ما شجع المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر وعزز الأسهم والدولار وعائدات السندات.



وتراجع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 1272.96 دولار للأوقية بحلول الساعة 1152 بتوقيت غرينتش، لتبلغ خسائره منذ يوم الجمعة 1.4 في المائة.



كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.9 في المائة إلى 1279.20 دولار لأوقية.



وتعرضت أسعار الذهب لضغوط أيضاً من توقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية، مع تصريح مسئول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإنه يؤيد زيادة الفائدة مرة أخرى هذا العام.



ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة نظراً لأن ذلك يدفع عائدات السندات والدولار للصعود.



كما إنخفضت الفضة 1.1 في المائة إلى 16.84 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.7 في المائة إلى 958.40 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 890.97 دولار للأوقية.

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