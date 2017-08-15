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الزراعة تعلن السيطرة على حشرة الجدمي في بعض مناطق ذمار وريمة وصنعاء
[15/أغسطس/2017] محافظات - سبأ:
أعلنت وزارة الزراعة والري سيطرتها على حشرة (الجدمي) دودة الجيش الأفريقي التي انتشرت على محاصيل الحبوب الغذائية في عدد من مناطق محافظات ذمار وريمة وصنعاء.

هدفت الحملة التي نفذتها الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات في عدد من مناطق محافظات ذمار وريمة وبعض مناطق محافظة صنعاء، إلى مكافحة حشرة الجدمي والتقليل من أضرارها وتأثيراتها على إنتاجية الذرة.

وأوضح مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة المهندس عبدالله السياني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الحملة الميدانية لمكافحة الجدمي تمكنت من السيطرة على وضع حشرة الجدمي في المناطق المصابة بها والقضاء عليها.

ونوه السياني بدور فرق المكافحة الميدانية لحشرة الجدمي من خلال تنفيذ أعمال الرش والمكافحة في مناطق الإصابة بمديريات عتمة وجبل الشرق والمنار بمحافظة ذمار، وكذا في مديرية السلفية ومنطقة وادي نبع العين بمحافظة ريمة ، إلى جانب منطقة الحيمة الداخلية بصنعاء.

وبين أن جهود المكافحة الميدانية إلى جانب إستمرار هطول الأمطار الغزيرة أبرز العوامل المساعدة على التخلص من هذه الحشرة التي تهدد زراعة الحبوب الغذائية المختلفة واللازمة للأمن الغذائي في اليمن.

ولفت السياني إلى إستمرار الوزارة في مراقبة وضع حشرة الجدمي من خلال غرفة العمليات التي شكلتها لتلقي البلاغات الميدانية عن تواجد وظهور الحشرة، إلى جانب القيام بتسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالسيطرة على الحشرة في المناطق المستهدفة.

ووفقا لمدير عام وقاية النباتات فإن دودة الجيش الأفريقي من الآفات الخطيرة التي تلتهم نبات الذرة في بداية النمو ما يؤدي إلى تدني إنتاجيتها وهو ما يؤثر على أحد أهم مصادر الأمن الغذائي .

ولفت إلى أن وزارة الزراعة والري تتولى تنفيذ حملات المكافحة الميدانية للآفات والحشرات الضارة بصورة مستمرة لحماية المحاصيل الزراعية من تلك الآفات، وبما يساعد المزارعين على زيادة الإنتاجية وتحسين مصادر الدخل المعيشي.

وبحسب التقرير الميداني لحملة مكافحة حشرة الجدمي على محاصيل الحبوب بمحافظات صنعاء وريمة وذمار منذ بداية أغسطس الجاري فإن ما يزيد عن ألف و500 أسرة زراعية إستفادت من حملة المكافحة الميدانية لحشرة الجدمي في مناطق الإصابة بالمحافظات الثلاث.
سبأ
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