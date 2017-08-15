موسكو تحذر واشنطن من تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة [15/أغسطس/2017] موسكو - سبأ:

حذرت روسيا الادارة الاميركية من تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة... مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية أنها تلاحظ توجه واشنطن نحو تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة... مشددة أن تزويد أوكرانيا بتلك الاسلحة سيصبح “خطوة نوعية جديدة في السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا وسيؤدي إلى تطور الأحداث بشكل خطر للغاية”.



ونقلت وكالة تاس عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله في حديث لمجلة الحياة الدولية نشر اليوم إن “إدارة الرئيس دونالد ترامب تتعرض لضغوط لدفعها في هذا الاتجاه”.



واشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أوكرانيا كورت فولكر كان أيد ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى أوكرانيا وغيرها من الدول.



وشدد ريابكوف على أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة سيصبح “خطوة نوعية جديدة في السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا وسيؤدي إلى تطور الأحداث بشكل خطر للغاية”.



وقال “من الواضح أن حزب الحرب في كييف سيعتبر ذلك إشارة دعم قوية من الناحية السياسية ومن الناحية العملية سيعني ذلك زعزعة الاستقرار في جنوب شرق أوكرانيا بشكل كبير”.



وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف دعا في الأول من الشهر الجاري ردا على أنباء عن خطط أمريكية لإمداد أوكرانيا بأسلحة مضادات للدبابات “جميع الدول إلى تفادي إثارة المزيد من التوتر خصوصا الدول التي تسعى للعب دور في الحل بأوكرانيا”.

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