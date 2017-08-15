تدشين حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بالمحويت(مصحح) [15/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:

دشنت بمحافظة المحويت اليوم حملة التوعوية للوقاية من الكوليرا، التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف تحت شعار " أحمي نفسك وأهلك ".



وفي التدشين استمع وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبدالله الحمزي من مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش، والعاملين إلى شرح حول خطوط سير الحملة التي ينفذها من منزل إلى منزل 543 فريقا متحركا وتسع فرق ثابتة يتبعها أكثر من ألف و68 عاملا وعاملة صحيين موزعين على مختلف المديريات .



وأشار الدكتور حبيش إلى أن الحملة يشارك فيها 149 مشرف فرق و27 مشرف ميداني من مكتب الصحة و18 من مشرفي المياه والبيئة و 180 من خطباء المساجد .. لافتا إلى أن الحملة ستنفذ وفقا لخطوط السير المحددة للحد من إنتشار الوباء وتعريف المواطنين بأسباب العدوى وكيفية الوقاية منه .



وأشاد الوكيل الحمزي بالترتيبات لتنفيذ الحملة .. داعيا منظمات المجتمع ومختلف شرائح المجتمع إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الكوليرا، ما يتطلب رفع مستوى الوعي الصحي في أوساط المجتمع .



حضر التدشين مدير فرع الصحة بمدينة المحويت حميد الحاج والمشرف المركزي للحملة فؤاد الخطيب.

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