تدشين الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الكوليرا بالحديدة [15/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة علي بن علي القوزي ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرحمن جارالله ومسئول الصحة بمنظمة اليونيسيف الدكتور بلال أحمد اليوم حملة التوعية الوطنية للتوعية بمخاطر الكوليرا تحت شعار " من منزل إلى منزل".



وفي تدشين الحملة التي تستمر ستة أيام .. أكد أمين عام محلي الحديدة أهمية التوعوية بكيفية الوقاية من الكوليرا وما يتطلبه ذلك من إيصال رسالة توعوية للمستهدفين.



وثمن جهود مكتب الصحة في تحسين أداء القطاع الصحي بالمحافظة وخاصة في ظل إستمرار العدوان في إستهداف كل مقومات الحياة ومنها القطاع الصحي ومنع وصول الأدوية.



فيما أشار مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة إلى أهمية الحملة في التعريف بوباء الكوليرا وكيفية الوقاية منه والحد من إنتشاره .. مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لإنجاح الحملة.



من جانبه أوضح مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة بالمحافظة يحيى الجنيد أن الحملة تستهدف توعية ثلاثة ملايين و269 ألف و801 شخصا موزعين على 498 ألف و584 منزلا في 26 مديرية.



وأشار إلى أنه يشارك في تنفيذ الحملة ثلاثة آلاف و842 عاملا صحيا متنقلا و380 من الفرق الثابتة وألف و921 من الفرق المتنقلة من منزل إلى منزل و419 مشرف متنقل وثابت.



حضر التدشين مدير عام مديرية الحالي عبد المنعم الرفاعي ومدير عام فرع مياه الريف محمد بورجي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جابر حسين الرازحي ونائبا مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد قطقط والدكتور وليد العماد ومدير اليونيسيف بالحديدة الدكتور عدنان عبدالفتاح ومسئول قسم الصحة والتغذية بالمنظمة الدكتور خالد الشيباني ومدير مكتب الصحة بمديرية الحالي عبدالحكيم هزاع.

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