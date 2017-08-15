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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 04:37:30م
الرئيس الصماد يهنئ أمير ليختنشتاين بالعيد الوطني لبلاده
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى أمير ليختنشتاين هانز أدم الثاني بمناسبة إحتفالات شعب ليختنشتاين الصديق بالعيد الوطني .
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
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الرئيس الصماد يهنئ أمير ليختنشتاين بالعيد الوطني لبلاده
[15/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى أمير ليختنشتاين هانز أدم الثاني بمناسبة إحتفالات شعب ليختنشتاين الصديق بالعيد الوطني .
سبأ
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