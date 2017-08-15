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تدشين الحملة التوعوية للوقاية من الكوليرا بمحافظة المحويت
[15/أغسطس/2017]

المحويت - سبأ :

دشن وكيل محافظة المحويت الدكتور عبدالله عباس الحمزي اليوم الحملة التوعوية للوقاية من وباء الكوليرا والتي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف تحت شعار(أحمي نفسك وأهلك).

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي الاجتماعي حول وباء الكوليرا وكيفية الوقاية منه وتحفيز المجتمع للإسهام الإيجابي في السيطرة عليه .

وتحتوي الحملة على عدة محاضرات وملصقات توعوية للوقاية من مرض الكوليرا .
وتستمر الحملة خمسة ايام وتستهدف 545الف و536 طفلا وطفلة دون ست سنوات والسكان فوق عمر ست سنوات وتشمل جميع مديريات المحافظة.

وخلال التدشين استمع وكيل المحافظة الحمزي من مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور امين محمد حبيش والعاملين الصحيين إلى شرح توضيحي حول خطوط سيرالحملة التوعوية والتي ستشمل مختلف القرى والعزل والتجمعات السكانية بعموم المديريات ويتم تنفيذها من منزل الى منزل من خلال 543 فريق متحرك و9 فرق ثابتة يتبعها اكثر من الف و68 عاملا وعاملة صحيين موزعين على مختلف مديريات المحافظة بالإضافة الى 149 مشرف فرق و27 مشرف ميداني من مكتب الصحة و18 من مشرفي المياه والبيئة و 180 من خطباء المساجد لتنفيذ حملة الوقاية من مرضى الكوليرا وتوزيع مواد الوقاية إلى كل منزل كالصابون ومحاليل الإرواء اللذان يعتبران العلاج الإسعافي .

موكدا ان الفرق التوعوية والمشرفين الميدانيين المكلفين بهذه الحملة قد باشروا مهامهم وفقا لخطوط السير المحددة لهم وبحسب خارطة العمل الميدانية المقرة بهدف الحد من انتشار هذا الوباء وتعريف المواطنين بأسباب العدوى التي تنقل فيروس المرض وكيفية الوقاية من الأصابة والاهتمام بجوانب البيئة التي يعيش فيها صغار السن وذلك بطرق واساليب تناسب مستوى فهمهم وادراكهم .

و دعا الحمزي منظمات المجتمع إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الكوليرا والذي يتطلب رفع مستوى الوعي الصحي في أوساط المجتمع كون النظافة هي خط الدفاع الأول لمواجهة الكوليرا والحد من انتشاره.


سبأ
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