جزائية الامانة تقضى بالإعدام قصاصا وتعزيرا بحق احد اعضاء خلية صنعاء - ارحب الارهابية [15/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم ، بالإعدام قصاصا وتعزيرا بحق احد اعضاء خلية صنعاء – ارحب الارهابية .



وقضى منطوق الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد مفلح ، بإدانة عبدالرحمن يحيى عبدالله القليسي ، بما نسب إليه في صحيفة الاتهام المرفوعة من النيابة العامة ، ومعاقبته بالإعدام قصاصا وتعزيرا.



كما قضى الحكم بالتصدي لمن ذكرت اسمائهم على لسان المحكوم عليه في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر النيابة العامة والمحكمة , وإلزام مأموري الضبط القضائي بمتابعتهم وضبطهم واعداد محاضر جمع الاستدلالات معهم وتقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية وإفراد ملف بهذا الشأن وعدم التهاون مع من يقصر في ذلك وتقديهم للعدالة .



كما اقر الحكم تنفيذ عقوبة الاعدام جوار حديقة سعوان بالأمانة ، حيث مكان وقوع جريمة القتل وبحضور جمهرة من المواطنين واولياء الدم ، واعادة الملف للنيابة العامة للتنفيذ.



وكانت المحكمة استندت في قرارها الى عدة اثباتات منها اعترافات المدان القليسي امام المحكمة بانه اشترك مع اخرين مجهولين في عصابة منظمة ومسلحة وهي خلية صنعاء والتابعة لما يسمي تنظيم القاعدة ، وأعد المتهم ومن إليه مأوى للخلية بمنطقة ارحب محافظة صنعاء وعززا ذلك المأوي بأنواع مختلفة من الاسلحة والعبوات الناسفة ووسائل المواصلات و دراجات نارية للقيام بأعمال اجرامية وارهابية من اغتيالات وتفجيرات بأمانة العاصمة متزامنة مع العدوان السعودي على اليمن ووزعوا الادوار فيما بينهم.



وقد كان دور المدان ايصال منفذ العمليات إلى مكان الواقعة على متن الدراجة والمساندة بحماية ودعم منفذ العملية والفرار به عقب تنفيذ عملية الاغتيال بقصد زعزعة الامن والاستقرار بأمانة العاصمة ونتج عنها اغتيال المجني عليه العقيد على زيد عبدالملك الذاري ، امام حديقة حي سعوان ، وزرع عبوات ناسفة في عدة امكان بأمانة العاصمة لاستهداف نقاط امنية وبعض الشخصيات الاجتماعية ، واحداث تفجيرات برمي قنابل في عدة مناطق على نقاط امنية ، ومقاومة رجال الامن .



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