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إنشاء مجالس محلية للأطفال في تسع محافظات "مصحح"
[15/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أنشأت المدرسة الديمقراطية مجالس محلية للأطفال في 18 مديرية بمحافظات صنعاء ، الحديدة ، ريمة ، حجة ، المحويت ، ذمار ، إب، البيضاء و الضالع .







وأوضحت المدرسة الديمقراطية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه تم إنشاء المجالس المحلية في ختام البرنامج التدريبي حول اتفاقية حقوق الطفل الذي نفذته على مدى ثلاثة شهور في المحافظات المستهدفة بالشراكة مع منظمة رعاية الأطفال .







وأشار البيان إلى أن البرنامج استهدف 600 مشارك ومشاركة من السلطات المحلية ، خطباء المساجد ، المشائخ ، الشباب ، منظمات المجتمع المدني والأطفال بهدف تعريفهم على بنود اتفاقية حقوق الطفل وكيفية عكسها على حياة الأطفال في الوضع الحالي.







وذكر البيان أن المجالس المحلية للأطفال تهدف إلى بناء قدرات الأطفال وزيادة مشاركتهم مع السلطة المحلية و تعزيز دور حماية الأطفال على المستوى المحلي .







وحسب البيان سيشارك المجلس المحلي للأطفال مع برلمان الأطفال و فريق المدرسة الديمقراطية في النزول الميداني الذي ستنفذه في المحافظات المستهدفة من أجل جمع المعلومات حول أوضاع الأطفال في ظل الحرب.
سبأ
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