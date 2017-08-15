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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 02:11:54م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي آن بمناسبة إحتفالات شعب كوريا الجنوبية الصديق بالعيد الوطني
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
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الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية
[15/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي آن بمناسبة إحتفالات شعب كوريا الجنوبية الصديق بالعيد الوطني
سبأ
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