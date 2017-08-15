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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 12:58:28م
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بكين تحذر واشنطن من أنها ستدافع عن حقوقها بقوة
[15/أغسطس/2017]
بكين - سبأ:
حذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، من أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي في حال فرضت واشنطن عقوبات عليها، مؤكدة أنها "ستدافع عن حقوقها بكل قوة".

وقال وزير الخارجية الصيني، اليوم الثلاثاء، في تصريح: "إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تنتهك التبادل التجاري الثنائي وتتعارض مع قواعد التجارة بين الدول فإن الصين لن تترك ذلك دون رد".

وأضاف الوزير أن "الصين ستتخذ كل الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة"، دون أن يوضح طبيعة الإجراءات، التي قد تتخذها بكين ضد الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات، ردا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، مذكرة طلب فيها من الممثل التجاري للولايات المتحدة، روبرت لايتهايزر، فتح تحقيق في مزاعم انتهاك الصين لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية.

وجاء قرار ترامب وسط مطالبات من أكبر شركات البلدين للسلطات بتسوية الخلافات فيما بينهما.

وقطع ترامب عطلته التي كان من المقرر أن تستمر 17 يوما في نيوجيرسي، ليعود إلى واشنطن ويوقع مذكرة تتضمن تعليمات بأن يفتح الممثل التجاري للولايات المتحدة تحقيقا للتأكد من السياسات التجارية الصينية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

ويتهم مسؤولون أمريكيون الصين باتباع سياسات وممارسات غير قانونية، فيما يتعلق بـ"التحويلات القسرية للتكنولوجيا الأمريكية وسرقة الملكية الفكرية الأمريكية".

سبأ
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