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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 12:58:28م
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الادعاء الفرنسي يستبعد أن يكون الإرهاب دافعا وراء اقتحام سيارة مطعما
[15/أغسطس/2017]
باريس-سبأ:
استبعد ممثل الادعاء الفرنسي إريك دو فالروجيه الاثنين أن يكون الإرهاب في الوقت الحالي الدافع وراء حادث اقتحم فيه رجل متعمدا مطعما للبيتزا قرب باريس بسيارة مشيرا الى أنه فتح تحقيقا في الواقعة باعتبارها حادثة قتل.

وقال ممثل الادعاء للصحفيين "ما من شك في أنه قرر طواعية فعل ما حدث".. مؤكدا مقتل فتاة عمرها 12 عاما في الحادث.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية إن حادثة الدهس التي راحت ضحيتها طفلة في مقاطعة سان إي مارن، شرق العاصمة باريس، ليست لها أي صلة بالإرهاب، بحسب ما نقلت رويترز.

في سلسلة تغريدات، دعا الدرك الوطني الفرنسي المواطنين المتواجدين قرب مكان الحادث إلى عدم إعاقة عمل الشرطة، وإلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية.

وعادت نفس الصفحة إلى التأكيد من جديد على أهمية استقاء المعلومة من المصادر الرسمية، كما أوصت بعدم نشر صور الحادث.

وجاء في الحساب الرسمي للدرك الفرنسي على تويتر أن فرقة خاصة تتواجد بعين المكان، قصد القيام ببحث حول ملابسات الحادث.

سبأ
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