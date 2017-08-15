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ورشة إثرائية لدليل عمليات برنامج معلمات الريف
[15/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم احمد النونو أهمية برنامج معلمات الريف في رفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم سيما في المناطق النائية.

واستعرض في افتتاح الورشة الإثرائية لدليل عمليات برنامج معلمات الريف التي ينظمها قطاع التعليم بالتعاون مع برنامج الشراكة العالمية للتعليم ، جهود قطاع التعليم لأعداد البرنامج منذ العام 1997م .

وتطرق الوكيل النونو إلى أبرز الإشكالات والصعاب التي تواجه سير العمل وآلية اختيار المعلمات ،وحث المشاركين على إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لكافة تلك الإشكاليات.

من جانبها أشارت وكيل الوزارة لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة اشراق الحكيمي الى أهمية الشراكة والتنسيق بين القطاعات المختصة لضمان حل كافة الإشكاليات والاختلالات الموجودة على الميدان

فيما شدد الوكيل المساعد لقطاع التدريب والتأهيل احمد عباس على أهمية تحري المصداقية والشفافية في اختيار المعلمات ، داعيا المشاركين لإثراء الورشة.

وتطرقت كلمة مكاتب التربية بالمحافظات التي ألقاها مدير مكتب التربية بمحافظة حجة علي الأشول الى أبرز الإشكالات والصعاب التي تواجه سير العمل في الميدان ، معربا عن شكره لكل من اسهم في إنجاح البرنامج.

يشارك في الورشة على مدى يومين ممثلين عن قطاعات الوزارة ومكاتب التربية بالمحافظات والمديريات ومدراء المدارس ومجالس الآباء بالمحافظات المستهدفة.

سبأ
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