L'équipe nationale de tennis de table participent au championnat de la Coupe arabe à Mascate [15/أغسطس/2017]

SANA'A, 15 Aout (SABA)-L'équipe nationale de tennis de table participe au championnat de la Coupe arabe organisé dans la capital omanais de Muscat au cours de la période du 15 au 20 Août.



Participer au tournoi plus de 100 athlètes représentant 15 pays arabes: Yémen, Égypte, Qatar, Liban, Irak, Algérie, Tunisie, Maroc, Soudan, Comores, la Somalie, la Mauritanie, Djibouti, la Palestine et le pays hôte du Sultanat d'Oman.



AM



SABA