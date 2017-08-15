محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع الجنود السعوديين وليد شريفي ،محمد الحارثي ،علي طميحي ، بنيران الجيش و اللجان الشعبية في نجران وتم قنص جندي سعودي غرب موقع الفواز وأثنين من المرتزقة في رشاحة و الطلعة .



كما تم استهداف تجمعات للمرتزقة شمال عباسة ورقابة ضلم بعدد من القذائف المدفعية واستهداف تجمعات أخرى وتحصينات للجنود السعوديين في الفواز بعدد من القذائف حققت إصابات مباشرة وتم احراق مخزن أسلحة في الطلعة بعدد من القذائف المدفعية .



وفي جيزان تم تدمير آلية عسكرية تابعة للجيش السعودي خلف موقع عوجبة ومصرع من كان على متنها فيما ضربت مدفعية الجيش واللجان بعدد من القذائف تجمعات للجنود السعوديين شرق الربوعة في عسير .



وحسب المصدر ضربت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة في تبة الشبكة و تم قنص أخر بمنطقة الصيارب في الصلو بمحافظة تعز، وتم تفجير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة ومصرع من كان على متنها في الهاملي بموزع بالمحافظة .



و لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال زحف لهم باتجاه تبة الخزان في الكدحة استمر اكثر من خمس ساعات تكبدوا خلاله خسائر فادحة في العدة والعتاد ،



وأشار المصدر الى أنه تم قنص اثنين من المرتزقة في جبهة كرش بمحافظة لحج ، كما لقي أحد عناصر المرتزقة مصرعه في تبة المطار بصرواح في مأرب واستهدفت مدفعية الجيش واللجان



بعدد من القذائف تجمعات للمرتزقة في وادي ربيعة فيما استهدف طيران العدو بغارة آلية عسكرية لمرتزقته في وادي الضيق ومصرع ستة منهم كانوا بجوارها .



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي واستهدفت المدفعية تجمعات اخرى لهم بعدد من القذائف،وتم تفجير آلية تابعة للمرتزقة بعبوة ناسفة في طوال السادة بمديرية عسيلان في شبوة ،فيما لقي القيادي المرتزق إبراهيم الويناني مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة العقبة بمحافظة الجوف

سبأ [15/أغسطس/2017]سبأ