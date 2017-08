15 Raids contre un certain nombre de gouvernorats et contre Jizan et Najran [15/أغسطس/2017]



SANA'A, 15 Aout (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé 15 raids contre un certain nombre de gouvernorats et contre les localités de Najran et Jizan au cours de derniers heures.







Une source militaire a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé un raid contre le district d'Houth au gouvernorat d'Amran et deux d'autres à l'Est de Yakhtel au district de Moka.







La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé un raid contre le district de Sourwah au gouvernorat de Marib et un raid contre le district d'Al-Dhahir au gouvernorat de Saada et cinq d'autres contre le district de Midi au gouvernorat d'Hajjah.







La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé eux raids contre le site d'Al-Tala'ah à Najran et trois d'autres contre le Mont d'Al-Doud à Jizan.







