[15/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
استعرض اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل المحافظة عبدالرحمن الجماعي السبل الكفيلة بمواجهة العدوان والتصدي له على مستوى كل مديرية .
و أكد الاجتماع الذي ضم مديري مديريات المنطقة الجنوبية للمحافظة : جبل راس ، بيت الفقيه ، الجراحي ، زبيد ، التحيتا ، حيس ، الخوخة والمنصورية أهمية تضافر الجهود وتوحيد الصف في مواجهة التهديدات المستمرة للعدوان باستهداف المحافظة .
وشدد الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد سليمان خليصي على ضرورة التنسيق ورفع الوعي المجتمعي للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة و الإبلاغ عن أي أعمال تهدف الى إقلاق السكينة العامة .
كما أكد أهمية استمرار دعم جبهات الدفاع عن الوطن بالمال والرجال .
سبأ