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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 11:24:50ص
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استعراض السبل الكفيلة بمواجهة العدوان في الحديدة
[15/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
استعرض اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل المحافظة عبدالرحمن الجماعي السبل الكفيلة بمواجهة العدوان والتصدي له على مستوى كل مديرية .

و أكد الاجتماع الذي ضم مديري مديريات المنطقة الجنوبية للمحافظة : جبل راس ، بيت الفقيه ، الجراحي ، زبيد ، التحيتا ، حيس ، الخوخة والمنصورية أهمية تضافر الجهود وتوحيد الصف في مواجهة التهديدات المستمرة للعدوان باستهداف المحافظة .

وشدد الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد سليمان خليصي على ضرورة التنسيق ورفع الوعي المجتمعي للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة و الإبلاغ عن أي أعمال تهدف الى إقلاق السكينة العامة .

كما أكد أهمية استمرار دعم جبهات الدفاع عن الوطن بالمال والرجال .

سبأ
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