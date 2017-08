Conclure d'un session dans le domaine de réponse urgente pour lutter contre le Cholera [15/أغسطس/2017]



SANA'A, 15 Aout (SABA)-Une session dans le domaine de réponse urgente pour lutter contre le Cholera



a été conclue dans la capitale Sana'a.







La session, qui a été organisé par la branche de l'autorité générale pour les projets de l'eau rural avec le financement de l'UNICEF.







La session de deux jours, qui a témoigné la participation de 48 stagiaires s'est concentrée sur les moyens d'affronter la Cholera et des moyens et des mesures présentatives.







AM





SABA