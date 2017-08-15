عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زعيم كوريا الشمالية تسلم خطط إطلاق صواريخ تجاه جوام سول - سبأ:

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تسلم تقريرا من جيش بلاده بشأن خططه لإطلاق صواريخ صوب المنطقة القريبة من جوام وقال إنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة لفترة أطول قبل أن يتخذ قرارا.



وكانت كوريا الشمالية قالت الأسبوع الماضي إنها تضع اللمسات النهائية على خطط لإطلاق أربعة صواريخ إلى مياه قريبة من جوام الأمريكية في المحيط الهادي وإن جيشها سيرفع الخطة إلى زعيم البلاد وينتظر أوامره.



وقالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية في تقرير إن كيم، الذي تفقد قيادة الجيش الاثنين، ناقش الخطة مع ضباط الجيش.



وذكر التقرير "قال إنه إذا استمر الأمريكيون في أعمالهم المتهورة البالغة الخطورة بشأن شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها، واختبار ضبط النفس لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، فسوف تتخذ الأخيرة قرارا مهما مثلما أعلنت بالفعل".



وكانت خطط بيونغ يانغ التفصيلية لإطلاق صواريخ قرب جوام قد أججت التوتر في المنطقة حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيفتح "النار والغضب" على كوريا الشمالية إذا هددت الولايات المتحدة.



وسعى مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بعد ذلك للتهوين من احتمال اندلاع صراع وشيك فيما هدأ المخاوف العالمية بعض الشيء.



ونقل تقرير الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية عن كيم قوله إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تتخذ القرار الصائب "من أجل نزع فتيل التوتر ومنع وقوع اشتباك عسكري خطير" في شبه الجزيرة الكورية.



وذكر التقرير أن زعيم كوريا الشمالية أمر الجيش بأن يكون مستعدا دوما لإطلاق النار إذا ما اتخذ قرارا بالتحرك.

سبأ [15/أغسطس/2017]سبأ