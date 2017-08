Al-Ra'aee félicite son homologue de Congo [15/أغسطس/2017]

SANA'A, 15 Aout (SABA)-Le Président du Parlement, Yahia Al-Ra'aee, a envoyé un message de félicitation a son homologue de Kongo, a l'occasion de célébrations du people de Congo de la fête nationale.



Dans le message, Al-Ra'ai a souhaité de bonne santé et de bonheur au Président du Kongo et au people de Kongo de la prospérité.



AM



SABA