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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 11:24:50ص
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المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
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  رياضة
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
[15/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.

ويتنافس في البطولة أكثر من ١٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية هي: اليمن مصر، قطر، لبنان، العراق، الجزائر، تونس، المغرب، السودان، جزر القمر، الصومال، موريتانيا، جيبوتي، فلسطين، والبلد المستضيف سلطنة عمان.

وتقام منافسات البطولة للذكور والإناث للفردي والزوجي في فئات العمومي، الناشئين، الأشبال، والبراعم.

ويشارك اليمن في البطولة ضمن فئات العمومي والأشبال والبراعم، حيث تتكون بعثة المنتخب الوطني من اللاعبين، فهد جبران، محمود المحاقري، إبراهيم جبران بالإضافة المدرب نبيل الذماري وإداري المنتخب إبراهيم الجرادي.

سبأ
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