ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 11:24:50ص
عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط
يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.
آخر الأخبار:
استعراض السبل الكفيلة بمواجهة العدوان في الحديدة
زعيم كوريا الشمالية تسلم خطط إطلاق صواريخ تجاه جوام
كوريا الجنوبية: الحرب لن تبدأ من دون موافقة سول
الرئيس الفنزويلي يدعو إلى تدريبات عسكرية بعد تهديد ترامب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
ايران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال فرض عقوبات اميركية جديدة
[15/أغسطس/2017]
طهران-سبأ:
حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي "خلال ساعات" في حال واصلت الولايات المتحدة سياسة "العقوبات والضغوط".

وقال روحاني في كلمة ألقاها في مجلس الشورى ونقلها التلفزيون إن "تجارب العقوبات والضغوط الفاشلة حملت إداراتهم السابقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات" مضيفا "إن أرادوا العودة إلى هذه التجربة، سوف نعود بالتأكيد وخلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى وضعنا السابق ولكن بقوة أكبر بكثير".

وأكد الرئيس الإيراني الذي اعيد انتخابه مؤخرا لولاية ثانية أن نظيره الأميركي دونالد ترامب اثبت للعالم أنه "ليس شريكا جيدا" بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى.

وقال إنه "في الأشهر الأخيرة، شهد العالم على أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخالفتها المتواصلة والمتكررة لوعودها المدرجة في الاتفاق النووي، تجاهلت عدة اتفاقات دولية أخرى وأظهرت لحلفائها أن الولايات المتحدة ليست شريكا جيدا ولا مفاوضا موثوقا".

وفرضت الإدارة الأميركية في منتصف يوليو الماضي رزمة جديدة من العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات إيرانية مرتبطة ببرنامج إيران البالستي المحظور بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة، والحرس الثوري الإيراني.

وتؤكد ايران أن الاجراءات الأميركية تخالف الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى الست عام 2015 والذي تم بموجبه تخفيف العقوبات عليها مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

ولطالما هدد ترامب بإلغاء ما وصفه بـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق"، إلا أنه تراجع الشهر الماضي عن أحد أهم وعوده الانتخابية المتمثل بالانسحاب من الاتفاق النووي.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
زعيم كوريا الشمالية تسلم خطط إطلاق صواريخ تجاه جوام
كوريا الجنوبية: الحرب لن تبدأ من دون موافقة سول
الرئيس الفنزويلي يدعو إلى تدريبات عسكرية بعد تهديد ترامب
آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
جيش الكيان الصهيوني يهدم مساكن لفلسطينيين بتمويل أوروبي في الضفة الغربية
روسيا : الولايات المتحدة فشلت عسكرياً في افغانستان وعليها سحب قواتها
السلطات اللبنانية توقف شبكة تابعة لـ (داعش) على الحدود مع سورية
المجموعات المسلحة في سورية تخرق إتفاق منطقة تخفيف التوتر في مدينة القنيطرة
الفيضانات الموسمية تودي بحياة 21 شخصا في بنجلاديش
مقتل 3 مسلحين من تنظيم (داعش) شمال العراق
العدوان السعودي على اليمن
استعراض السبل الكفيلة بمواجهة العدوان في الحديدة
[15/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على عدة محافظات وجيزان ونجران
[15/أغسطس/2017]
النائب العام يطلع على حجم الدمار بمنشآت القضاء بصعدة (مصحح)
[14/أغسطس/2017]
أبناء السبرة بإب يعلنون بدء حملة التعبئة والحشد لمواجهة العدوان
[14/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المخا بتعز
[14/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by