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آخر تحديث: الثلاثاء، 15 - أغسطس - 2017 الساعة 11:24:50ص
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آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ
[15/أغسطس/2017]
طوكيو-سبأ:
اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ.

وأوضح آبي في تصريحات صحفية أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي اليوم الثلاثاء مع ترامب الاتفاق "من خلال شراكة قوية بين اليابان والولايات المتحدة وبالتعاون مع الصين وروسيا والمجتمع الدولي.. على أن أولويتنا هي العمل لضمان ألا تطلق كوريا الشمالية المزيد من الصواريخ". مضيفا أنه أشاد أيضا بالتزام ترامب بأن تضمن الولايات المتحدة أمن حلفائها في المنطقة مع تزايد تهديدات كوريا الشمالية.

من جهته قال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس ترامب جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للدفاع والرد على أي تهديد أو أفعال من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها كوريا الجنوبية واليابان".

وتعهدت الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان بموجب اتفاقية بين البلدين. وسوف تطلب اليابان من أمريكا تجديد التأكيد على ذلك الالتزام خلال محادثات رفيعة المستوى في واشنطن هذا الأسبوع.

وقال البيت الأبيض إن ترامب وآبي ناقشا عددا من القضايا الإقليمية والعاليمة الأخرى محل الاهتمام المشترك.

سبأ
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