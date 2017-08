Armée et forces populaires faites échouer une tentative de mercenaires dans la zone d'Al-Kadhah [15/أغسطس/2017]



TAIZ, 15 Aout (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échouer une tentative de mercenaires d'infiltration vers le sommet d'Al-Khazan.



Une source militaire a indiqué à SABA, que les mercenaires ont été infligés de grandes pertes humaines lors de la tentative.



La source a ajouté que l'artillerie de et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires dans la zone du sommet d'Al-Chabakah dans la zone d'Al-Silo, ajoutant que l'un de mercenaires a été tués dans la zone d'Al-Soubar.







Elle a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé deux raids contre l'Est de Yakhtel au district de Moka.



AM





SABA