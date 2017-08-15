عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية . آبي يتفق مع ترامب على أولوية منع كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أولويتهما الأولى فيما يتعلق بكوريا الشمالية هي أن يبذلا كل ما بوسعهما لمنعها من مواصلة إطلاق الصواريخ. تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا. المنتخب الوطني للطاولة يشارك في بطولة كأس العرب بمسقط يشارك المنتخب الوطني لكرة الطاولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.