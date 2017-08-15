[15/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 15 غارة على عدد من محافظات الجمهورية وجيزان ونجران خلال الساعات الماضية .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حوث بمحافظة عمران و غارتين على شرق يختل بمديرية المخا محافظة تعز .
وأشار إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ، كما شن خمس غارات على مديرية ميدي في محافظة حجة .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على موقع الطلعة في نجران و ثلاث غارات على جبل الدود في جيزان .
سبأ