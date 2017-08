NAJRAN: Brulure d'un magasin d'armes de l'armée saoudienne [15/أغسطس/2017]

NAJRAN, 15 Aout (SABA)-L'artellirie de l'armee et des forces populaires a ciblé de magasins de l'armée saoudien dans la zone d'Al-Tala'ah à Najran.

Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont ciblé le magasin, ce qui a conduit à la brulure de magasin .



La source a ajouté que la force de l'artillerie a également ciblé de rassemblements de mercenaires de l'agression au Nord d'Abasah et Raqaba Dhoulam, affirmant le meurtre de trois soldats saoudiens par les feux de l'armée et des forces populaires.



