Ciblage de mercenaires à Sourwah et meurtres parmi leurs rangs [15/أغسطس/2017]



MARIB, 15 Aout (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé un raids contre de ressemblents des mercenaires au district de Sourwah, faisant de morts et blessés parmi leurs rangs.







Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre de six mercenaires et la blessure d'autres , ainsi que la brulure d'un véhicule militaire y appartenant dans un raid lancé par l'aviation de l 'agression saoudienne, qui a ciblé leurs rassemblements à l'Est de Sourwah.







