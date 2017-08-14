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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 10:38:22م
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النائب العام يطلع على حجم الدمار بمنشآت القضاء بصعدة (مصحح)
[14/أغسطس/2017] صعدة - سبأ :

اطلع النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي، على حجم الدمار الذي طال مبنى ومحكمة ونيابة إستئناف محافظة صعدة ومسكن القضاة جراء تعرضها لعشرات الغارات من طيران العدوان السعودي الأمريكي.

وتفقد النائب العام ومعه رئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران والقائم بأعمال رئيس النيابة بالمحافظة إبراهيم جاحز، أحوال السجناء والموقفون بسجن البحث الجنائي بمحافظة صعدة, وأطلع على ملفاتهم موجها بالإفراج عن 32 موقفا على ذمة التحقيقات.

والتقى النائب العام في المقرات المؤقتة لمحكمة ونيابة الإستئناف، برئيس المحكمة القاضي عبدالملك الغرسي وعدد من القضاة.

وتفقد سير العمل في نيابات إستئناف المحافظة والنيابة الجزائية ونيابة الأموال العامة، كما حضر النائب العام أحد جلسات المحاكمة والقضايا الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الظرافي رئيس محكمة صعدة وسحار.

واستنكر القاضي البغدادي ما تعرض له قطاع القضاء والنيابات بصعدة كغيره من القطاعات الأخرى من تدمير شامل.. معتبرا ذلك قمة الاستخفاف بالمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم هذا الاستهداف بحق أبناء محافظة صعدة وممتلكاتهم العامة.

وأشاد النائب العام بدور القضاة ووكلاء النيابات وجهودهم لتثبيت العدل وإرساء دعائمه في ظل الظروف الراهنة التي فرضها العدوان وتدميره لمباني القضاء والنيابة والسجون.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستكون أفضل وسيتم إرسال لجان لمعالجة كافة الصعوبات ..لافتا إلى الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون جراء تدمير العدوان للسجون ومرافقها المختلفة ومراكز تدريب وتأهيل السجناء.

من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة صعدة، حرص النائب العام على تفقد أوضاع السجناء والسجون والتأكد من سلامة إجراءات النيابات العامة في تصريف القضايا ومتابعتها أمام المحاكم .

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