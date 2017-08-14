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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 10:38:22م
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كبير المستشارين الأمنيين يشيد بجهود وزارة الداخلية في تأمين عمل بعثات الأمم المتحدة
[14/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

أشاد كبير المستشارين الأمنيين للأمم المتحدة في اليمن يوهانس جاكوبس بجهود قيادة وزارة الداخلية في تأمين استمرارية عمل بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وسلامة موظفيها في اليمن.

وأشار يوهانس في رسالة لوزير الداخلية اللواء محمد عبد الله القوسي، إلى أن زيارة البعثة رفيعة المستوى التي قام بها ثلاثة مدراء تنفيذيين لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمومة والطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، شكلت مناسبة لتأكيد التعاون البناء والتنسيق المثمر.

وقال" فخلال الفترة 24 إلى 27 يوليو 2017م قامت هذه البعثة بزيارة جابت خلالها في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة، حيث عقدت لقاءات رسمية وقامت بجولات ميدانية".

وأشار كبير المستشارين الأمنيين إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية قامت بتوفير الحماية الأمنية اللازمة والفعالة للوفد الأممي.

ولفت إلى أن الوحدات الأمنية المشاركة في هذه العملية ممثلة في الأمن المركزي وشرطة المرور وإدارة الأمن العام والأمن القومي أظهرت كفاءتها وأحترافيتها العاليتين في ظل الظروف المحيطة الصعبة والتحديات القائمة.. مؤكدا أن هذه الأجهزة الأمنية قامت بمهام التنسيق والحماية التي أسهمت في إنجاح مهام البعثة وتوفير البيئة الأمنية اللازمة.

وأضاف" لذا فإنني أتوجه إلى سيادتكم بالشكر والثناء على جهودكم المبذولة والتي ساهمت في نجاح الزيارة، كما أنقل للكم من خلال هذه البرقية خالص إمتنان مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في اليمن لدعمكم المستمر والمتواصل لجميع البرامج والعمليات في اليمن ونلتمس من خلالكم كذلك إيصال إمتناننا لجميع أفراد الأجهزة الأمنية المشاركة".

وأكد يوهانس الإلتزام باستمرار التعاون المثمر والبناء مع الأجهزة الأمنية من أجل تسهيل عمليات مكاتب الأمم المتحدة في اليمن.


سبأ
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