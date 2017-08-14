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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 10:16:18م
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الأجهزة الأمنية في باجل تضبط متهم بجريمة قتل خلال 24 ساعة من إرتكابها
[14/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية باجل بمحافظة الحديدة القبض على متهم بجريمة قتل خلال 24 ساعة من إرتكابها.

وأوضح مدير أمن المديرية المقدم صادق الزايدي لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن إدارة أمن المديرية تلقت بلاغا ظهر أمس بوجود جثة لمواطن من ساكني حارة صدام مديرية باجل وتبين من خلال محاضر جمع الإستدلالات تعرضها لأربع طلقات نارية في الرأس والصدر توفي على إثرها.

وأشار إلى أنه تم العثور على شخص آخر من ساكني حارة المخيم في حالة غيبوبة إثر تعرضه لطلقة نارية في الرأس .. مبينا أنه من خلال البحث والتحري تمكن رجال الأمن من كشف هوية المتهم الذي لاذ بالفرار إثر إرتكابه للجريمة.

وأشار إلى أن القبض على المتهم 60 سنة والذي اعترف بجريمته، تم وفق خطة أمنية شملت وضع حواجز واستحداث نقاط أمنية في عدد من مديريات المحافظة بالتنسيق مع الجهات القضائية.

وأكد مدير أمن باجل أنه تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة لإستكمال الإجراءات لإحالته إلى جهات الاختصاص.


سبأ
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