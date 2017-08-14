لقاء بالحديدة يناقش دور المحامين وعلاقتهم بالأجهزة الأمنية [14/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ :



ناقش لقاء بمحافظة الحديدة اليوم الجوانب المتعلقة بدور المحامين في متابعة قضايا موكليهم و الحضور أثناء سير الإجراءات وفقا للنظام والقانون.



وتطرق اللقاء الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد عبد الحميد المؤيد وئيس نقابة المحامين بالمحافظة حمود القدسي، إلى السبل الكفيلة بمعالجة الصعوبات التي تواجه المحامين في متابعة القضايا المختلفة.



وأكد مدير أمن الحديدة أهمية دور المحامين وما يقومون به من مهام قانونية ينبغي رجل الأمن التعامل معها وفقاً للقانون .



وشدد على أهمية الحرص على سلامة الإجراءات وسرعة إحالة الأجهزة الأمنية للملفات والقضايا إلى جهات الإختصاص بعد إستكمال الإجراءات القانونية والتأكد من صحة وسلامة محاضر الضبط والتحقيقات والمضبوطات.



وأشار إلى أهمية تعاون أجهزة الأمن مع المحامين للقيام بواجبهم بما يضمن تكامل العلاقة القانونية والتعامل البناء لما لذلك من آثار إيجابية في تحسين مستوى الأداء .



فيما أشاد رئيس نقابة المحامين بجهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة .. مؤكدا أن نقابة المحاميين ستعمل إلى جانب قيادة أمن المحافظة على معالجة مختلف الجوانب ذات الصلة .



حضر اللقاء مدراء الإدارات ومراكز الشرطة بعاصمة المحافظة وعدد من أعضاء نقابة المحامين بالحديدة .





سبأ