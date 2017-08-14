إتحاد القوى الشعبية يستغرب ورود اسمه في تشكيل سياسي يحضر له بالقاهرة [14/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



إستغرب مصدر مسئول في حزب إتحاد القوى الشعبية اليمنية ورود إسم الحزب في التشكيل السياسي الذي يجري التحضير له والإعلان عنه من القاهرة، ويضم خمسة أحزاب ذكر بينها إسم حزب إتحاد القوى الشعبية.



ونفى إتحاد القوى الشعبية في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أي علاقة له أو صلة بهذا التشكيل .. مؤكدا إحتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة من يقفون وراء إنتحال إسم الإتحاد في هذا التشكيل، وتحميل من يتعاطون معهم المسئولية الكاملة.



واعتبر البيان ذلك عودة إلى سياسة استنساخ الأحزاب وتفريخها والعبث بالحياة السياسية في وقت يحتاج فيه الوطن إلى توحيد الجهود من أجل إطفاء لهب الحرب العدوانية المدمرة، وإشاعة السلام والأمن والاستقرار والعمل على بناء نظام مدني على أساس العدل الإجتماعي والمساواة في الحقوق والواجبات.



وقال "إن محاولة استنساخ حزب إتحاد القوى الشعبية وتفريخه قد أثبتت فشلها خلال المرحلة السابقة، وإن إعادة إنتاج هذه المحاولة بأدوات جديدة سيتحطم من جديد على صخرة الإتحاد ونضالاته الضاربة في الأعماق " .



وأضاف " إن هذا السلوك لا يؤكد فحسب أن هؤلاء لم يستوعبوا الدرس من الماضي، بل يؤكد أيضا أنهم لم يدركوا مخاطر العبث بالحياة السياسية، وترسيخ الشمولية التي يرفضها اتحاد القوى الشعبية ماضيا وحاضرا ومستقبلا ".





سبأ