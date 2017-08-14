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إستكمال الإستعدادات لتنفيذ حملة التوعية للوقاية من الكوليرا بالحديدة
[14/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ :
إستكمل مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الإستعدادات لتنفيذ حملة التوعية للوقاية ومكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل في كافة المديريات.
وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثلاثة آلاف و842 عاملا صحيا موزعين على ألف و921 فريقا متنقلا و380 مرفقا صحيا ثابتا بالإضافة إلى 604 خطباء ومرشدين سينفذون الحملة.
وأشار إلى أن الحملة تستهدف ثلاثة ملايين و269 ألفا و801 شخصا في 498 ألفا و584 منزلا في جميع مديريات المحافظة .. داعيا السلطات المحلية في المديريات وقيادات المجتمع وكافة شرائح المجتمع إلى التعاون مع الفرق لإنجاح الحملة.
سبأ