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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 08:01:55م
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مجلس القضاء الأعلى يناقش سد الشواغر في المحاكم والنيابات (مصحح)
[14/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعه الأسبوعي اليوم ، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الأغبري.

ناقش الإجتماع مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بخصوص سد الشواغر في بعض الشعب الإستئنافية والمحاكم الإبتدائية، واتخذ القرار المناسب بشأنها.

وأقر المجلس تأجيل مناقشة ما يتعلق بنقل بعض أعضاء النيابة العامة إلى حين حضور النائب العام.

واطلع الإجتماع على عدد من التقارير المتعلقة بعمل هيئات السلطة القضائية، وأقر المجلس إستعراض خطة المجلس السنوية وما يتعلق بالموازنة والحساب الختامي في جلساته القادمة.

كما إستعرض مجلس القضاء تقارير الأداء والإحصائيات القضائية في المحاكم والنيابات وتقارير التفتيش المالية والإدارية.. وأقر عرضها من قبل الأمانة العامة للمجلس على رئيس المجلس للإطلاع والتوجيه بتوزيع الملاحظات على تلك التقارير على كافة الهيئات القضائية للإستفادة منها وتجنب الأخطاء مستقبلا.

وكان المجلس قد استعرض عدد من المواضيع المدرجة في جدول اعمال واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما تم تأجيل بعض الموضوعات للجلسة القادمة.


سبأ
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