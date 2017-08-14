جيش الكيان الصهيوني يهدم مساكن لفلسطينيين بتمويل أوروبي في الضفة الغربية [14/أغسطس/2017] القدس المحتلة – سبأ:

هدم جيش الكيان الصهيوني اليوم الاثنين ثلاثة مساكن يقطنها فلسطينيين بتمويل أوروبي جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما ندد الاتحاد الأوروبي بالاعتداء.



وذكر منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور في تصريحات صحافية أن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية خشم الدرج قبل أن تشرع بهدم المساكن والتي يقطنها قرابة 25 شخص بينهم أطفال ونساء.



وأوضح الجبور أن المساكن الثلاثة مقدمة للفلسطينيين من الاتحاد الاوروبي كتعويض عن هدم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بيوتهم .. لافتاً إلى أن عملية الهدم تمت بحجة البناء دون ترخيص في تلك المنطقة.



وأشار الجبور، إلى أن سلطات الاحتلال ترفض إعطاء سكان القرية وعددهم نحو 200 شخص تصاريح بناء في المنطقة بحجة أنها تقع في مناطق (ج) .. مؤكداً إصرار السكان الذي يعملون في الزراعة وتربية المواشي على البقاء في أراضيهم رغم "اعتداءات الاحتلال" المتواصلة بحقهم.



من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي بعمليات الهدم والممارسات الإسرائيلية في تلك المناطق.



وقال مسئول الإعلام والاتصال في المفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان إن الاتحاد الأوروبي يرفض ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق (ج) من عمليات هدم للمنشأت والمشاريع التي يمولها.



وأوضح المسئول الاوروبي بأنها ليست المرة الاولى التي تهدم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي في تلك المناطق .. مشيراً إلى ان قوات الاحتلال هدمت العام الماضي مشاريع نفذها الاتحاد بقيمة نصف مليون يورو.

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