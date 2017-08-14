تدشين مشروع دعم مراكز معالجة الإسهالات في الحديدة [14/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

دشن فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة الحديدة بالتعاون مع مكتب الصحة العامة اليوم مشروع دعم مراكز معالجة الإسهالات وزوايا الأرواء.



ينفذ المشروع الذي دشن بدورة تدريبية حول الوقاية من الكوليرا بمشاركة 63 متدربا ومتدربة من العاملين الصحيين بمديريات باجل، برع، الزهرة بدعم وتمويل منظمة الهجرة الدولية.



تهدف الدورة في يومين تأهيل المتطوعين على كيفية الوقاية من الكوليرا وكذا كيفية إتخاذ الإجراءات الإحترازية للعاملين الصحيين بما يضمن عدم إنتقال الوباء أثناء التعامل مع حالات الإصابة في مراكز معالجة الإسهالات.



وفي الإفتتاح أشار نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور وليد العماد إلى أهمية المشروع في المديريات المستهدفة كونها في أمس الحاجة لمراكز إستقبال الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا .



فيما أشادت مسئولة الهلال الأحمر اليمني فرع الحديدة نورية الحاشدي بدور المشروع والدورة في تزويد قدرات المشاركين عن كيفية الوقاية من الكوليرا.



حضر التدشين مدير الترصد الوبائي بالمحافظة الدكتور محمد الفقية وعدد من المختصين بمكتب الصحة وجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة.

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