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ايقاف رونالدو خمس مباريات لدفعه الحكم في السوبر الاسباني
[14/أغسطس/2017] برشلونا – سبأ:
أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إنه قرر إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد خمس مباريات لدفعه الحكم عقب طرده في مباراة ذهاب كأس السوبر المحلية أمام برشلونة يوم الأحد الماضي.
وبذلك يغيب رونالدو عن لقاء الإياب في استاد سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل إضافة إلى أول أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى.
وسجل رونالدو الهدف الثاني في فوز ريال 3-1 في كامب نو ونال انذارا لنزع قميصه وبعد وقت قصير طرده الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجويتشيا لإدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء لينفعل الهداف التاريخي للنادي الملكي ويدفع الحكم في طريقه للخروج من الملعب.
كما عوقب رونالدو بغرامة قيمتها 3005 يورو (3543 دولارا).
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