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مناقشة أنشطة مكتب الصحة بمحافظة الجوف
[14/أغسطس/2017] الجوف - سبأ:
ناقش إجتماع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام علي الملاحي، أنشطة مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع إلى المشاريع التي ستنفذها مؤسسة بناء للتنمية في رفد المراكز الصحية بالمحافظة بالكادر الوظيفي وتدخلها في إنشاء مراكز للكوليرا.
واستعرض الإجتماع الاحتياجات الفعلية للمراكز والوحدات الصحية التي تأثرت بسبب العدوان والتي بحاجة إلى ترميم وإصلاح.
وأكد الاجتماع التنسيق مع المنظمات والمؤسسات المنفذة للمشاريع الصحية الممولة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف بإشراك السلطة المحلية في التخطيط للمشاريع الصحية واستهداف المناطق الأكثر احتياجا.
واستعرض مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة احمد حزام، تقارير حول سير أعمال المكتب والصعوبات التي يواجهها الكادر الصحي.
سبأ