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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 06:37:58م
مجلس النواب يحث لجانه الدائمة على متابعة الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من توصيات
واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
المجموعات المسلحة في سورية تخرق إتفاق منطقة تخفيف التوتر في مدينة القنيطرة
أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن خرق المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر باستهدافها الحي الخدمي في مدينة البعث في مدينة القنيطرة .
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
برشلونة يعلن عن ضم الدولي البرازيلي باولينيو
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، في أول تعاقد يجريه منذ انتقال البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.
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مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا  
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  اقتصاد
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا  
[14/أغسطس/2017] مسقط ـ سبأ:
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (53ر4977) نقطة مرتفعًا بـ (7ر7) نقطة وبنسبة (15ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (87ر4969) نقطة.

 وقد بلغت قيمة التداول التداول مليونين و(536) ألفًا و(857) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر55) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(631) ألفًا و(728) ريالًا عمانيًا.

  وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (003ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (45ر17) مليار ريال عماني.
سبأ
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