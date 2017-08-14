مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا [14/أغسطس/2017] مسقط ـ سبأ:

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (53ر4977) نقطة مرتفعًا بـ (7ر7) نقطة وبنسبة (15ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (87ر4969) نقطة.



وقد بلغت قيمة التداول التداول مليونين و(536) ألفًا و(857) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر55) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(631) ألفًا و(728) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (003ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (45ر17) مليار ريال عماني.

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