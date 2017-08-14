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صباحية شعرية بمحافظة الحديدة تحت شعار ''تصعيد القوافي''
[14/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
نظم عدد من شعراء محافظة الحديدة اليوم صباحية شعرية ضمن حملة التعبئة ثبات وإنتصار تحت شعار " تصعيد القوافي".
وفي الصباحية التي حضرها وكيلا المحافظة عبدالرحمن الجماعي وعلي أحمد قشر ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ ضيف الله الشامي .. ألقى الشعراء أسد باشا وعائشة قادري وعلي مغربي الأهدل وسليمان معوضة ومحمد بجلي وأحمد غودي حسن حشاش، قصائد شعرية جسدت في مجملها الملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة.
وتغنى الشعراء بالمواقف البطولية والصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني بصورة عامة وأبناء الحديدة بوجه خاص في مواجهة العدوان ومخططاته وتضحياتهم وقوفهم المستمر إلى جانب الجيش واللجان الشعبية ورفد الجبهات بالمال والعتاد وتسيير قوافل الدعم الغذائية.
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