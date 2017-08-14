مجلس النواب يحث لجانه الدائمة على متابعة الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من توصيات واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي. المجموعات المسلحة في سورية تخرق إتفاق منطقة تخفيف التوتر في مدينة القنيطرة أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن خرق المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر باستهدافها الحي الخدمي في مدينة البعث في مدينة القنيطرة . تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا. برشلونة يعلن عن ضم الدولي البرازيلي باولينيو أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، في أول تعاقد يجريه منذ انتقال البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.