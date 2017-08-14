|
استكمال الاستعدادات لحملة التوعية للوقاية من الكوليرا بصنعاء
[14/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
استكمل مكتب الصحة بمحافظة صنعاء كافة الاستعدادات لتنفيذ حملة التوعية للوقاية ومكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل بالمديريات.
وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ألفين و217 عامل سينفذون الحملة بالإضافة إلى 320 خطيب.. مشيرا إلى أن عدد الفرق الثابتة والمتحركة ألف وتسع فرق.
وأشار إلى أن الحملة تستهدف 170 ألف و512 منزل ومحل تجاري موزعة على ألفين و169 قرية وحي.. داعيا السلطة المحلية وقيادات المجتمع وكافة شرائح المجتمع للتعاون مع الفرق لإنجاح الحملة وتحقيق الهدف المنشود منها.
سبأ