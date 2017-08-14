زيدان.. قدمنا مباراة رائعة [14/أغسطس/2017] برشلونة ـ سبأ:

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن فريقه سيقدم طعنا ضد الإنذار الثاني الذي حصل عليه لاعبه كريستيانو رونالدو لإدعاء التعرض للعرقلة خلال الفوز 3/1 على برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم الليلة الماضية.



وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا "قدمنا مباراة رائعة لكني منزعج من طرد رونالدو".



وهز اللاعب البالغ عمره 32 عاما، الذي استقبلته جماهير برشلونة بصيحات الاستهجان أثناء الإحماء قبل مشاركته بدلا من كريم بنزيمة، الشباك بعد لحظات من إدراك ليونيل ميسي التعادل لصاحب الأرض.



وسدد رونالدو كرة رائعة ليتقدم ريال مدريد 2/1 في الدقيقة 80 وخلع قميصه احتفالا بالهدف ليخرج له حكم المباراة البطاقة الصفراء.



ثم حصل على الإنذار الثاني بعد ذلك بدقيقتين عندما حاول الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من صامويل أومتيتي ودفع الحكم ريكاردو ديبورجوس قبل أن يخرج من الملعب.



وأوضح زيزو: "ربما لم تكن ركلة جزاء لكن قرار الطرد كان قاسيا بعض الشيء. لا نستطيع تغيير الأمر لكننا سنحاول التأكد من مشاركته يوم الأربعاء" في لقاء الإياب.

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