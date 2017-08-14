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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 06:37:58م
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  رياضة
إجتماع برئاسة وزير الشباب يناقش سير أنشطة الإتحادات الرياضية
[14/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد ضم قيادات الإتحادات الرياضية، سير الأنشطة للإتحادات والصعوبات التي تواجهها.

وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المتعلقة بإخلاء العهد المالية العالقة على كثير من الإتحادات الرياضية وكذا الصرفيات الأساسية للاتحادات والخاصة بالنفقات التشغيلية.

وأكد وزير الشباب أن هذا الإجتماع يأتي إستمراراً لسلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الإتحادات الرياضية لتلمس أوضاعها ومناقشة أنشطتها ومخصصاتها وعهدها المالية وكذا مناقشة تقرير قطاع الرياضة المتضمن عدد من الملاحظات على الإتحادات الرياضية.

وأوضح أن عدد من الإتحادات صُرفت لها مخصصات ولم تقوم بإخلاء عهدها لقطاع الرياضة .. مشيراً إلى ضرورة وضع المعالجات اللازمة للإتحادات الرياضية بما يتناسب مع الوضع الراهن الذي تمر به البلاد.

ولفت الوزير زيد إلى أنه هناك مخصصات يجب صرفها للإتحادات لمواجهة إلتزاماتها الضرورية بما في ذلك النفقات التشغيلية لها .. مشيرا إلى أن مخصصات الأنشطة المختلفة لن تصرف إلا بعد إخلاء العهد المالية العالقة على الإتحادات كون هذا الجانب يجب أن يتم بشفافية مطلقة وتامة.

وقال " لن يتم صرف أي مخصصات أنشطة لأي إتحاد ما تزال عليه عهد مالية " .. موجهاً بصرف المخصصات الضرورية للإتحادات والخاصة بإيجارات المقرات والنفقات التشغيلية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى ضرورة إستمرار عقد الإجتماعات لحل الإشكاليات التي تواجه النشاط الرياضي بالإتحادات الرياضية .. مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة من الوزارة والاتحادات والصندوق لحل الصعوبات في أسرع وقت.

فيما أكد القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني أن هذا الإجتماع يأتي إمتداداً للإجتماع السابق الذي عقد الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الإتحادات التي التزمت بما عليها سيتم إعطائها حقوقها .. مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الاتحادات بما عليها من عهد بهدف إخلائها في أسرع وقت.

وأشار الحسني إلى أنه تم الرفع بكل الأنشطة والبطولات لقيادة وزارة الشباب للإطلاع عليها وإحالتها لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.

واطلع الإجتماع على تقرير قطاع الرياضة حول أنشطة الإتحادات والصعوبات التي تواجهها والتأكيد على أهمية صرف النفقات التشغيلية وإيجارات المقرات.

تخلل الإجتماع مداخلات ونقاش من قبل مندوبي الإتحادات الرياضية تلخصت حول الصعاب التي تواجه الإتحادات الرياضية وسير أنشطتها ومناقشة الحلول للتغلب على تلك الصعوبات وضرورة إيجاد معالجات لتفعيل دور الإتحادات وتعزيز أنشطتها في مختلف الألعاب.

وأقر الإجتماع تشكيل لجنة من الوزارة والاتحادات واللجنة الأولمبية والصندوق لمناقشة وحل كافة القضايا العالقة في الإتحادات الرياضية على أن تنجز مهامها بأسرع وقت.

تكونت اللجنة برئاسة القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية محمد منصر وعضوية القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني وأمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع المرأة أحلام البريهي ومدير عام الإتحادات والأندية نبيل مهدي والمدير المالي بصندوق رعاية النشئ والشباب عفيف المخلافي ورئيس الاتحاد العام لكرة الطاولة الدكتور عصام السنيني.
سبأ
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