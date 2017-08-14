[14/أغسطس/2017]
حجة - سبأ:
اختتمت بمحافظة حجة اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، نظمها فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني.
تلقى 20 متدربا من منتسبي الأجهزة الأمنية في يومين عدد من المعارف النظرية والعملية حول طرق الإسعافات الاولية.
وفي الإختتام أشاد وكيل المحافظة للشئون الإعلامية والثقافية عادل شلي بجهود فرع جمعية الهلال الأحمر وحرصها على إقامة الدورة وإستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن تدريب وتأهيل رجال الأمن سيكون له الأثر المباشر والملموس في الإرتقاء بخدمات الهلال الأحمر اليمني، كما سيكون له دور إيجابي في إنقاذ حياة كثير من المواطنين الذين يتعرضون للإصابة إما جراء الحوادث المرورية أو الكوارث الطبيعية.
وحث الوكيل شلي المتدربين على الإستفادة من مضمون الدورة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يمكنهم من القيام بأي تدخل طبي قد تستدعيه الظروف.
حضر الإختتام رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر بحجة الدكتور عبدالكريم نصار ومسئولة الإعلام بالمركزي الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر نسرين أحمد الجبري .
سبأ